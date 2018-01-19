Молдова может выйти из СНГ

Парламент Молдовы намерен рассмотреть проект постановления о выходе страны из СНГ. Проект о денонсации Молдовой Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в законодательном органе зарегистрировали депутаты от Либеральной партии. Ранее подобную инициативу обсуждали в руководстве Демпартии, сообщает Newsmaker.



Как утверждают авторы проекта, Российская Федерация неоднократно нарушала Соглашение о создании СНГ. Либералы считают, что это проявлялось "в поддержке сепаратистского режима в Приднестровье", в "военной агрессии против Республики Молдова в 1992 году, в "оккупации и аннексии части территории суверенной Украины".



"Членство в СНГ не принесло Молдове ничего, все решения в этой организации принимают исключительно в интересах России", – говорится в пояснительной записке к проекту.



Авторы также отмечают, что первый демократический парламент Молдовы (1990-1994) отказался вступать в СНГ.



"Учитывая, что Российская Федерация не выполняет положения Соглашения о создании СНГ, а Республика Молдова стремится в ЕС, считаем необходимым денонсировать Соглашение о создании СНГ", – отмечается в документе.



В то же время президент Молдовы Игорь Додон назвал инициативу либералов "рискованным проектом".



"Что значит выход из СНГ? Это значит, что мы выходим их всех соглашений, которые у нас есть", — заявил Додон в эфире программы Important на TVC21. По его словам, выход Молдовы из СНГ повлияет на 600 тысяч граждан Молдовы, которые находятся в этих странах.

