Названа самая дорогая бикини-модель в мире
Британский бельевой бренд BlueBella обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в соцсети Instagram, пишет The Daily Mail. Лидером стала 29-летняя манекенщица Кэндис Свейнпол, заработок которой за один рекламный пост составляет 70 тысяч долларов.
Модель принимает участие в показах компании Victoria's Secret, и имеет 11,8 миллионов подписчиков в соцети.
Второе место в списке занимает Алексис Рен, имеющая 11,7 миллионов подписчиков. Она сотрудничает с такими брендами, как L'Oreal и Calvin Klein.
А замыкает тройку лидеров 31-летняя модель Ана Шери с 11 миллионами подписчиков.
Звезда бурлеска, 45-летняя Дита фон Тиз, оказалась в рейтинге на восьмой строчке.
Источник: Корреспондент
18.01 15:36