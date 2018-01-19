Названа самая дорогая бикини-модель в мире

Британский бельевой бренд BlueBella обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в соцсети Instagram, пишет The Daily Mail. Лидером стала 29-летняя манекенщица Кэндис Свейнпол, заработок которой за один рекламный пост составляет 70 тысяч долларов.



Модель принимает участие в показах компании Victoria's Secret, и имеет 11,8 миллионов подписчиков в соцети.



Второе место в списке занимает Алексис Рен, имеющая 11,7 миллионов подписчиков. Она сотрудничает с такими брендами, как L'Oreal и Calvin Klein.



А замыкает тройку лидеров 31-летняя модель Ана Шери с 11 миллионами подписчиков.



Звезда бурлеска, 45-летняя Дита фон Тиз, оказалась в рейтинге на восьмой строчке.

