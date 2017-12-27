«Нью-Йорк Таймс»: Успех переговоров по обмену связан с Медведчуком

Переговоры по обмену увенчались успехом благодаря Виктору Медведчуку, «украинцу, имеющему тесные связи с президентом России Владимиром Путиным». Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» в авторском материале, посвященном состоявшемуся 27 декабря обмену пленными.



Издание отмечает, что обмен «73 украинцев, захваченных повстанцами, и более чем 200 сепаратистов, захваченных Украиной» был проведен без серьезных инцидентов.



«Скорейшее освобождение всех заключенных было ключевой частью мирного соглашения 2015 года, заключенного Францией, Германией и Россией в столице Беларуси Минске. Но, как и многие другие пункты Минских соглашений, обмен увяз в обвинениях каждой стороны в том, что другая сторона не выполняет свои обязательства», — отмечает «Нью-Йорк Таймс».



По информации издания, хоть «обе стороны иногда обменивались заключенными», «обмен в среду был самым большим обменом пленников в один день». Кроме того, успех «затянувшихся переговоров по обмену» «Нью-Йорк Таймс» связывает с Виктором Медведчуком, «украинцем, имеющим тесные связи с президентом России Владимиром Путиным». «Изначально предполагалось, что Украина передаст повстанцам 306 пленных, но 40 из них уже отбыли наказание и не подлежали обмену, проведенному на контрольно-пропускном пункте возле повстанческого города Горловка. По словам украинских чиновников, еще 29 пленных отказались вернуться на территорию повстанцев», — сообщает газета.



Напомним, в недавнем интервью Медведчук назвал реальную цифру ― сколько человек Украина отдала и сколько вернула на самом деле.



«"233 на 74". Вместо 306 человек мы отдали 233 (без замещения освобожденных от наказания и тех, кто отказался от обмена, в том числе и 4 человека, которые отказались в день обмена), а вернули 74 человека», —уточнил политик.



Спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Благодаря ему были освобождены 478 человек ― как военнослужащие, так и гражданские лица, а кроме того, удалось вернуть в Украину осужденных в РФ украинцев Юрия Солошенко, Геннадия Афанасьева и Надежду Савченко.

