Рада приняла закон о приватизации

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О приватизации государственного имущества". За это народные депутаты отдали 266 голосов, передает УНН.



По данным МЭРТ, законопроектом вносятся изменения в процедуру продажи государственных и коммунальных предприятий и создаются прозрачные условия приватизации. После подписания Президентом и вступления в силу, законопроект №7066 сможет заменить семь действующих отдельных законов о приватизации.



Как отметили в ведомстве, законопроект помогает расширить круг потенциальных инвесторов, ведь существенно усиливает защиту их прав. Для этого он предусматривает возможность использования лучших международных практик разрешения споров и применения международного права в договорах купли-продажи до 2021 года. Если, например, покупатель захочет, чтобы договор купли-продажи регулировался правом Англии и Уэльса, орган приватизации будет обязан удовлетворить это условие.



Новый законопроект также позволит перейти к рыночному ценообразованию на объекты государственной собственности. Законопроект устанавливает единый прозрачный алгоритм продажи крупных государственных объектов и единую процедуру продажи малых. В соответствии с чем, им определено 2 способа продажи государственных и коммунальных предприятий:



открытый интернет-аукцион в ProZorro.Продажи для объектов малой приватизации (стоимость активов которых составляет менее 250 млн грн) с возможностью применения классического и голландского (на понижение цены) аукционов при проведении торгов;

аукцион с привлечением инвестиционного советника из числа крупнейших инвестиционных банков мира для приватизации крупных объектов (стоимость активов которых составляет более 250 млн грн).



Инвестиционный советник, как отмечается, будет избираться на открытом конкурсе. После утверждения его кандидатуры Кабинетом министров инвестиционный советник будет собирать информацию об объекте, готовить информационный пакет, определять спрос на объект приватизации, искать заинтересованных покупателей и на основе этого устанавливать стартовую цену для аукциона. Свое предложение он будет направлять на утверждение Кабинета министров (или местного органа исполнительной власти). Если инвест-советника отобрать не удалось, стартовая цена для объекта большой приватизации будет определять аукционная комиссия на основе оценки.



Стартовой ценой для объектов малой приватизации, как сообщается, будет их балансовая стоимость (стоимость активов), если она существует и не равна 0. Если балансовую стоимость объекта определить невозможно, стартовая цена будет устанавливаться на основании оценки.



Кроме того, в МЭРТ указали, что законопроект существенно ограничивает участие компаний страны-агрессора в приватизации.

