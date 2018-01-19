Канал NewsOne проверяют из-за популяризацию вооруженных сил России

Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил проверку телеканалу NewsOne за пропагандистские высказывания относительно Революции Достоинства, а также за популяризацию вооруженных сил России на основании запроса группы народных депутатов и обращения СБУ, заявил член Нацсовета Сергей Костинский.



"На основании депутатского запроса группы народных депутатов - Ирины Геращенко, Ирины Фриз и Марии Ионовой, а также обращения Службы безопасности Украины Национальный совет назначил проверку телеканала NewsOne", - написал он на своей странице в Фейсбуке.



Предметом внеплановой проверки станут два эпизода.



Костинский отметил, что Нацсовет зафиксировал трансляцию передачи "Украинский формат" с участием народного депутата Украины, владельца телеканала NewsOne Евгения Мураева, который заявил о том, что события конца 2013 - начала 2014 годов в Киеве были "государственным переворотом", целью которого было свержение законной власти в Украине.



"Кроме того зафиксировано систематическое поднятие в эфире телеканала темы "государственного переворота в Украине" сотрудниками канала, ведущими передач и приглашенными гостями: Евгением Червоненко, Надеждой Савченко, Дианой Панченко, Вячеславом Пиховшеком и другими", - написал С Костинский.



Он подчеркнул, что высказывания о "государственном перевороте" являются содержательно аналогичными официальной политической и пропагандистской позиции страны-агрессора, которая направлена на оправдание военной агрессии против Украины и аннексии Крыма Российской Федерацией.



"Эти высказывания базируются на предвзятости, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения недостоверной, неполной или предвзятой информации и такой, что не имеет ничего общего со свободой слова или журналистской деятельностью", - заявил С.Костинский.



Вторым эпизодом, на основании которого была назначена проверка, стало позитивное изображение вооруженных сил страны агрессора в эфире телеканала.



С.Костинский указал, что по результатам мониторинга была зафиксирована трансляция передачи "Мировая политика с Олегом Волошиным" на тему ситуации, которая произошла в ноябре 2017 года в Сирии.



В передаче был продемонстрирован видеоролик, в котором имеются сцены с участием Воздушных сил России с комментариями автора, что можно рассматривать как популяризацию авиации страны-агрессора.

