Тренер Пакьяо хочет увидеть бой филиппинца с Ломаченко

Тренер бывшего чемпиона мира Мэнни Пакьяо Фредди Роуч считает, что украинец Василий Ломаченко стал бы лучшим соперником для филиппинца, чем американец Теренс Кроуфорд.



"Мне больше нравится идея проведения поединка с Ломаченко, чем с Кроуфордом. Дело в том, что Василий не сильный панчер в отличие от Теренса. У Ломаченко хорошая скорость ног, но когда его соперник начинает прессинговать, то вся его скорость улетает через окно.



Это был бы большой бой. Но Пакьяо должен быть в своей лучшей форме. Кроме того, Мэнни не может быть сенатором и боксером одновременно. Ему нужно сделать выбор", - цитирует Роуча The Ring.



По словам тренера Пакьяо, поединок между его подопечным и Ломаченко возможен в апреле.

