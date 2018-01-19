МИД России: Украина готовится к новой войне

В Москве считают украинский закон о реинтеграции Донбасса свидетельством подготовки к новой войне, говорится в сообщении российского МИД. Верховная рада приняла во втором чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором России названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". Он дает президенту Украины право применять армию на востоке без объявления войны.

Как отмечают в МИД, с октября, когда закон прошел первое чтение, он, хотя и подвергся некоторым коррективам, сохранил главную нацеленность — законодательно подтвердить линию Киева на решение "проблемы Донбасса" силовым путем.



В частности, так называемая антитеррористическая операция будет переформатирована в войсковую, а управление ей будет передано военным, которым станут подчиняться и все остальные силовики. Для этого создадут некий "объединенный оперативный штаб", который получит возможность задействовать вооруженные силы против мирного населения не только на юго-востоке, но и на всей территории страны, причем без формального введения военного положения.



"По сути, Петр Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя", — говорится в заявлении МИД.



Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

