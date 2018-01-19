Рада отказалась отменить е-декларирование для антикоррупционеров

Верховная Рада отказалась снимать с общественных активистов обязательство подавать е-декларации про свои доходы и активы. Об этом передает корреспондент "Страны".



За соответствующий законопроект №6674 проголосовали всего 155 депутатов, еще 128 не голосовали, а 1 депутат оказался против.



С марта 2017 года е-декларации должны подавать – 1) физические лица, которые получают средства, имущество в рамках реализации в Украине антикоррупционных программ (проектов) технической или другой (безвозвратной) помощи; 2) физические лица, которые выполняют работы или оказывают услуги по имплементации антикоррупционных стандартов, мониторингу антикоррупционной политики – если финансирование таких работ, услуг осуществляется непосредственно или через третьих лиц за счет такой помощи; 3) физические лица, которые являются руководителями или входят в состав органов управления антикоррупционных общественных объединений и других непредпринимательских обществ.

