Лавров: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия

Москва не планирует присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН по проблематике нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).



"Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, - сказал он. - Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения, в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает Договор о нераспространении ядерного оружия".



Как подчеркнул глава МИД РФ, в ДЗЯО игнорируется необходимость учета всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. "Он также провоцирует глубокие разногласия между членами международного сообщества и может оказать дестабилизирующее воздействие на режим нераспространения", - добавил он.



"Хочу подчеркнуть: мы разделяем задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими односторонними методами, на которых основывается Договор о запрещении ядерного оружия", - заключил Лавров.



При этом министр отметил, что провал ядерной сделки с Ираном станет тревожным сигналом для международной безопасности, в том числе для урегулирования вокруг КНДР.



"Очевидно, что провал Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД], тем более по вине одного из участников группы "5+1", станет тревожным сигналом для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы решения ядерной проблемы Корейского полуострова, - отметил он. - Подтверждаем актуальность предложенной РФ и Китаем дорожной карты в интересах исключительно мирного урегулирования этой проблемы".



Договор о запрещении ядерного оружия был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

