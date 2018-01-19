Штаб Путина поблагодарил всех россиян, вносящих средства в избирательный фонд

Избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина, баллотирующегося на выборах главы государства в порядке самовыдвижения, благодарит всех, кто перечисляет средства в избирательный фонд кандидата, и рассматривает активность россиян в этом вопросе прежде всего как поддержку его выдвижения. Об этом заявила в четверг журналистам уполномоченный представитель Путина по финансовым вопросам Наталья Орлова.



"Еще раз хотела бы обратить внимание на то, что избирательный фонд Владимира Путина уже полностью сформирован, и в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены возвращать поступающие от людей деньги обратно", - сказала Орлова.



"От лица кандидата на должность президента РФ Владимира Путина и его избирательного штаба мы еще раз хотим поблагодарить всех тех, кто уже перевел и продолжает перечислять деньги в фонд кандидата", - подчеркнула она, отметив, что активность россиян в этом вопросе рассматривается "прежде всего как проявление поддержки его [Путина] выдвижения кандидатом в президенты.



Орлова напомнила, что ранее ЦИК на своем сайте опубликовал очередные сведения о поступлении и расходовании средств в избирательные фонды кандидатов по состоянию на 15 января. "На избирательный счет Путина, несмотря на ранее опубликованную информацию о том, что он уже полностью сформирован, продолжают поступать пожертвования граждан", - проинформировала уполномоченный, уточнив, что по состоянию на 15 января в фонд кандидата свои деньги перевели более тысячи россиян. По ее словам, "в основном размер пожертвований составляет от 500 до 2 тыс. рублей, есть и крупные пожертвования: шесть физических лиц перевели в фонд суммарно более 600 тыс. рублей".



Сумма расходов из фонда кандидата на отчетную дату составила более 40 млн рублей, продолжила Орлова. "Среди основных такие статьи расходов, как изготовление и размещение наружной рекламы, финансовое обеспечение сбора подписей, оплата аренды и обеспечение деятельности центрального штаба кандидата, общественной приемной, а также штабов во всех 85 регионах России", - пояснила она.



Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Путин идет на них в порядке самовыдвижения, для регистрации в качестве кандидата ему надо собрать не менее 300 тыс. подписей граждан. По данным его избирательного штаба, уже собрано порядка 1,2 млн автографов. Работа, связанная со сбором подписей, оплачивается из средств избирательного фонда.

