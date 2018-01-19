МВФ требует откорректировать законопроект про Антикоррупционный суд

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что власти Украины откорректируют законопроект об Антикоррупционном суде в соответствии с рекомендациями "Венецианской комиссии". Сегодня этот законопроект, как и альтернативные, Рада с трех попыток не смогла внести в повестку. Как заявил представитель МВФ Джерри Райс, МВФ рассчитывает на создание этого суда, но не в том виде, как предлагает президент Петр Порошенко, передают "Украинские новости".

Райс подтвердил, что МВФ направлял письмо, в котором высказывал обеспокоенность президентским вариантом законопроекта.



Также он сообщил, что глава МВФ Кристин Лагард встретится Петром Порошенко на международном экономическом форме в Давосе.



Ранее Всемирный банк вслед за МВФ пригрозил не дать денег, если примут закон об Антикоррупционном суде в редакции Порошенко.



А в ЕС намекнули, что без "правильного" Антикоррупционного суда Украина даже может лишиться безвиза.



