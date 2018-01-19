В Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ

Представитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Виталий Андреевич Зара погиб в подконтрольном Киеву Краматорске, заявили в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) в Telegram.



По информации спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, Зара стал жертвой автокатастрофы. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также главе СММ Эртурулу Апакану.



СЦКК создали в 2014 году по поручению властей России и Украины в соответствии с минскими соглашениями. Эта структура призвана содействовать скорейшему урегулированию в Донбассе.



По данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали более десяти тысяч человек.

