В ГД пригрозили "жестким ответом" Украине в случае "тестирования" границ РФ

Россия обладает широким выбором жестких ответов на случай, если украинские власти захотят "тестировать" российские границы, надеясь на поддержку НАТО, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.



Верховная рада в четверг разрешила военным из государств-членов НАТО, в том числе США, участвовать в многонациональных учениях на Украине в этом году. Соответствующий закон депутаты приняли со второй попытки, за него проголосовали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226.



"Надежды Украины на провокационные совместные с НАТО учения вблизи Крыма не оправдаются — у нас достаточно сил и средств, чтобы пресечь любые попытки дестабилизации в нашей экономической зоне", — сказал Бальбек РИА Новости.



По словам парламентария, крымский регион для киевских властей по-прежнему останется "зоной запрета доступа".



"Закон о совместных учениях — не панацея украинской национальной безопасности. На своей территории пусть хоть натовскую галерею поставят и почитают их как идолов. Вздумают тестировать наши границы, надеясь на прикрытие альянса, — тут, что называется, у нас широкий выбор жестких ответов", — подчеркнул Бальбек.

