В ДНР заявили о готовности укреплять государственность в ответ на закон о реинтеграции

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет продолжать укреплять свою государственность в ответ на закон о реинтеграции Донбасса, который Верховная рада приняла 18 января. Об этом полномочный представитель ДНР на переговорах контактной группы по урегулированию в Донбассе Денис Пушилин заявил в четверг в эфире Первого канала.



"В соответствии с этим законом никакой реинтеграции, естественно, быть не может", - заявил Пушилин. "Уже почти четыре года мы выстраиваем свою государственность. Мы будем дальше укреплять свои позиции. Имеется в виду, в государственном плане", - добавил он.



Верховная рада 18 января приняла внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях.

