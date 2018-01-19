"Притяжение" Бондарчука покажут в Британии и Ирландии

Фантастический фильм Федора Бондарчука об инопланетянах в Чертаново "Притяжение" на следующей неделе выйдет в широкий прокат в Британии и Ирландии.



"18 января "Притяжение" покажут в формате IMAX 3D более чем в 30 кинотеатрах в Лондоне, Кардиффе, Ливерпуле и многих других городах. Для Великобритании это является абсолютно беспрецедентным событием, никогда до этого фильм на иностранном языке не выходил на таком большом количестве экранов IMAX", - цитирует "Интерфакс" сообщение компании Art Pictures Studio.



На следующий день прокат фильма продолжится в формате 2D. Зрители будут смотреть "Притяжение" на русском языке с английскими субтитрами.



Как отмечается, в декабре завершился широкий прокат "Притяжения" в Японии и Мексике, в ближайшее время ожидается выход фильма в Индии, Китае и Бразилии. Создатели картины ранее сообщали, что продали права на показ в 43 страну мира. Главные роли в фильме исполнили Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова.



Согласно сюжету картины, "сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение - большая часть столичного Чертаново оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей".



Над визуальными эффектами в "Притяжении" работала студия MainRoadPost: на работу над CGI-графикой у команды из 250 специалистов ушло более 7 тыс. часов.



Саунд-дизайнером фильма выступил новозеландец Дэйв Уайтхэд ("Кинг-Конг", "Хоббит", "Район N9", "Прибытие").



Бюджет фильма составил около 520 млн рублей, часть средств предоставил Фонд кино, остальная сумма сложилась из банковского кредита и предпродаж картины.



На фоне успеха ленты Федор Бондарчук анонсировал продолжение стоимостью 650 млн рублей, над которым будет работать та же команда.





