Яд со стрел африканских воинов сделают основой контрацептивов

Растительный экстракт, обычно используемый африканскими войнами в качестве яда, останавливающего сердце, может стать основой нового контрацептива для мужчин. The New Indian Express ссылается на эксперименты с грызунами.



Ядовитое соединение носит название оубанин. Млекопитающие выделяют его в своих телах, правда, в малых концентрациях. Соединение помогает контролировать кровяное давление. Бывает, врачи выписывают малую дозу соединения пациентам, пережившим сердечный приступ.



Оубанин не дает свободно проходить ионам натрия и кальция через мембранный белок (содержится в оболочке клетки и состоит из белковых субъединиц). Первичные клинические испытания показали: оубанин снижает фертильность. Но само по себе соединение нельзя использовать. Соло оно вызовет повреждения сердца.



Поэтому сотрудники Университета Миннесоты собираются создать аналоги соединения, способные активнее прилепляться к белку альфа4 в сперматозоидах, чем к субъединицам в тканях сердца. Удалив группу сахаров и заменив группу лактонов триазольной группой, ученые получили производное с нужными свойствами. Его опробовали на крысах.



Как только соединение присоединяется к сперматозоидам, оно лишает их возможности двигаться. Токсического эффекта замечено не было. Что важно, достигаемый эффект должен быть обратим вспять, ведь альфа4 можно найти только во взрослых сперматозоидах. Значит, все новые половые клетки, произведенные после окончания приема соединения, не пострадают.

