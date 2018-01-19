Порошенко предлагает Раде утвердить Смолия главой НБУ

Президент Петр Порошенко предлагает утвердить на посту главы Национального банка Украины Якова Смолия – первого заместителя главы НБУ, который с 11 мая исполняет обязанности руководителя центробанка.



Согласно информации на сайте украинского парламента, глава государства в четверг внес в Верховную Раду соответствующие проекты постановлений об увольнении с должности главы НБУ Валерии Гонтаревой, подавшей в отставку в апреле прошлого года, и назначении Я.Смолия.



На днях группа народных депутатов из парламентского финансового комитета зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления, предложив обратиться к президенту с просьбой безотлагательно освободить от обязанностей В.Гонтареву и определиться с ее преемником.



Помимо того в четверг стало известно о запланированной на следующей неделе на полях Давосского форума встрече П.Порошенко с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ), который также давно ожидает назначения постоянного руководителя НБУ.



Как сообщалось, В.Гонтарева в начале весны 2017 года предупредила о возможном уходе, а 10 апреля подала президенту заявление об отставке с 10 мая по собственному желанию. С наступлением этой даты она назначила с 11 мая и.о.главы центробанка своего первого заместителя Я.Смолия.



"Все участники – президент, Кабинет министров, международное сообщество – понимают, что эта ситуация не должна затягиваться", – сказала тогда В.Гонтарева в интервью агентству "Интерфакс-Украина", назвав сценарий затягивания с назначением нового главы "малореалистичным".



Говоря о причинах своего решения уйти в отставку, глава НБУ отметила, что выполнила свою миссию на этом посту. "Все, что я запланировала, – это все я выполнила. Вопрос только, что я хотела это сделать за год, а вышло – за три. По наивности я не представляла сопротивление среды…", – заявила она.



В.Гонтарева также подчеркнула, что готова к отчету о своей работе перед Верховной Радой в соответствии с требованиями процедуры увольнения с должности главы цетробанка по приглашению парламента.



Представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко в конце августа 2017 года сообщила, что президент определился с двумя кандидатами на пост главы НБУ и внесет одного из них на утверждение в Верховную Раду до конца сентября. Долгое время одним из основных претендентов на эту должность называли также главу правления Райффайзен банк Аваль Владимира Лавренчука.



Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.



В.Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года. Первым главой украинского центробанка был Владимир Матвиенко, которого в 1992 год сменил Вадим Гетьман (убит в 1998 году), а ему на смену пришел его ученик Виктор Ющенко, ставший впоследствии премьером и президентом страны.



Затем длительное время у руля Нацбанка был первый заместитель В.Ющенко Владимир Стельмах – в 2000-2002 гг., 2004-2010 гг.



С конца 2002-го по 2004 гг. НБУ официально возглавлял Сергей Тигипко, хотя последние несколько месяцев его полномочия фактически исполнял ставший в 2014-2015 гг. премьером Арсений Яценюк. В период президентства Виктора Януковича Нацбанком руководили Сергей Арбузов (с конца 2010 года по начало 2013 года) и Игорь Соркин. После Революции достоинства Нацбанк с 24 февраля по 19 июня 2014 года главой центробанка был нынешний первый вице-премьер Степан Кубив.



Я.Смолий, 1961 г.р., окончил Львовский госуниверситет по специальности "Прикладная математика", в 1991-1994 годах работал в Тернопольском облуправлении НБУ, после чего перешел в банк "Аваль", где к 2005 году дослужился до замглавы правления. После крупнейшей на то время продажи банка Raiffeisen долгое время был директором по вопросам банковского бизнеса созданной экс-владельцами "Аваля" "Престиж груп", в апреле 2014 года стал заместителем, а в октябре 2016 года – первым заместителем главы НБУ.

