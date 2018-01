Американцы не готовы к еще одной большой войне

В начале своей книги «Истинный флаг: Теодор Рузвельт, Марк Твен и рождение американской империи» (The True Flag: Theodore Roosevelt, Mark Twain, and the Birth of American Empire) Стивен Кинзер (Stephen Kinzer) говорит о том, что «энтузиазм американцев по поводу иностранных интервенций подобен морским приливам и отливам…

Некоторые события воспаляет в нас праведный гнев. Уверенные в своей силе, мы начинаем войны и смещаем правительства. Затем мы начинаем сдерживать себя и отступаем — до начала следующего цикла».



Если стремление к заграничным военным авантюрам уподобить приливам и отливам, то в настоящее время мы видим больше песка и грязи, чем голубой воды. Американцы не горят желанием начинать новые войны. Наоборот, они считают, что американские интервенции подрывают нашу безопасность, и хотят попробовать чего-то другого.



Так, например, в исследовании, которое было совместно профинансировано Институтом Чарльза Коха (Charles Koch Institute) и Центром национальных интересов (Center for the National Interest) делается такой вывод: 51% американцев считают, что наша политика после 11 сентября 2001 года привела к снижению уровня нашей безопасности. И они хотят, чтобы больше ресурсов было направлено на решение вопросов государственного строительства внутри страны — а не за ее пределами. Почти восемь из десяти респондентов поддерживают идею о направлении дополнительной части налоговых поступлений на решение внутренних задач, а не на масштабное укрепление вооруженных сил.



Согласно опросу, проведенному Комитетом за ответственную внешнюю политику (Committee for Responsible Foreign Policy), около 71% американцев выступают за то, чтобы их представители в конгрессе сдерживали интервенционистские импульсы Вашингтона. Американцы считают войну последним средством. Они хотят видеть «четко определенные цели, включая временной график, а также определение того, что будет означать победа; кроме того, они выступают за контроль конгресса и информирование с его стороны о том, где находятся войска и какие цели преследуются за границей». Согласно результатам этого опроса, значительное большинство американцев также хотят иметь гарантии того, что оружие и оборудование, предоставляемое другим странам, не будет использоваться так, чтобы от него страдали невинные мирные жители.



«По данным этого исследования, 67,4% американских избирателей не одобряют руководство конгресса, которое дает разрешение на наше вмешательство в конфликты за границей без формального одобрения военных действий — или даже без разрешения на проведение дебатов», — подчеркнул Билл Долбоу (Bill Dolbow), официальный представитель этого комитета.



Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах благодаря своим взглядам на внешнюю политику как таковую, однако он пользовался поддержкой тех граждан, которые сомневались в том, что страна движется в правильном направлении. Это означает, что они были недовольны и нашим опытом в том, что касается последних войн.



Однако, несмотря на все свои разговоры о желании осушить болото и бороться с истеблишментом, Дональд Трамп так и не начал радикальную реструктуризацию внешней политики нашей нации.



Он поддержал эскалацию военных действий в Афганистане, а также обещание сохранить присутствие американских войск в Центральной Азии на неопределенное время. Дональд Трамп увеличил количество американских солдат в Европе, он поддерживает значительное и заметное американское военно-морское присутствие в азиатско-тихоокеанском регионе, а также расширяет американское участие в гражданских войнах в Сирии и в Йемене. Похоже, он даже готовится начать войну на Корейском полуострове, войну, которая может превзойти по своим масштабам все конфликты после 11 сентября вместе взятые — с точки зрения потерь среди военнослужащих и потраченных средств.



Другие люди держат в поле своего зрения иные цели. Так, например, Джон Болтон (John Bolton) подвергает резкой критике Совместный всеобъемлющий план действий (Joint Comprehensive Plan of Action), то есть заключенное соглашение, накладывающее жесткие рамки на ядерную программу Ирана, которое очень не нравится и Трампу.



Вместо этого Болтон выступает в поддержку политики, направленной на оказание более сильного давления, а его целью является «окончание иранской Исламской революции 1979 года до ее 40-летней годовщины».



Болтон еще больше пытается настроить читателей газеты Wall Street Journal против Ирана. Для этого он использует воспоминания американских заложников, захваченных более 38 лет назад в ходе революции, в результате которой был свергнут поддерживавшийся Америкой Шах. В более раннюю эпоху ястребы и ура-патриоты кричали «Помни крейсер Мэн, (долой Испанию)!» для того, чтобы вызвать у американцев военную лихорадку.



Но, как и ранее, реальная ситуация оказывается более проблематичной. Даже самые ярые империалисты конца XIX столетия в первой декаде XX века начали подвергать сомнению идеи относительно территориальной экспансии с помощью военных завоеваний. Когда в 1904 году возникла возможность установить контроль над Доминиканской Республикой, президент Теодор Рузвельт сказал: «У меня такое же желание аннексировать ее, как у сытого удава заглотить с неправильного конца дикобраза». Удаленные Филиппины стали еще большей головной болью для Рузвельта. Он был озабочен тем, то эта страна может вызвать геополитические обязательства в отношении Японии.



Вот что говорит по этому поводу историк Дэвид Мейерз (David Mayers): «Американцы были осторожны по поводу своей империи, и в некотором смысле смущены ее наличием, а также проявляли беспокойство относительно содержания колоний».



Американцы и сегодня продолжают так думать.



У меня есть достоверные сведения о том, что высокопоставленные чиновники, занимающиеся вопросами национальной безопасности в администрации Трампа, недовольны позицией ученых из исследовательских центров и университетов, которые указывают на отсутствие приемлемого военного решения в продолжающемся противостоянии с Северной Кореей. Белый дом озабочен тем, что приводимые экспертами данные о масштабах потерь и разрушений в случае войны подрывают доверие к его угрозам, что якобы уменьшает вероятность того, что Ким Чен Ын пойдет на уступки и согласится с американскими требованиями.



Но если эти истории соответствуют действительности, то тогда администрация Трампа не должна обвинять работающих в пределах кольцевой дороги в Вашингтоне экспертов и говорящие головы на телевидении за то, что они говорят правду. Президент и его советники в области национальной безопасности должны понять, что широко распространенное в народе недовольство по поводу войн нашей нации вряд ли скоро исчезнет. Короче говоря, президент должен отказаться от своей веры в военное решение непростых и, судя по всему, трудноразрешимых проблем.



Но если он — и люди рядом с ним — будет продолжать верить в то, что только новые войны способны решить все наши проблемы, то тогда граждане, вероятно, начнут искать новых лидеров, которые серьезно отнесутся к их озабоченности.



Источник: The National Interest