В России подросток напал на школу с топором и поджег класс

В Улан-Удэ (Бурятия, Россия) в пятницу, 19 января, девятиклассник пришел в школу с топором и ножом и устроил там бойню. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное управление СК.







По предварительным данным, девятиклассник с топором напал на учеников седьмого класса, а затем устроил пожар в классе, облив его воспламеняющейся жидкостью. В результате атаки пострадали три школьника и учитель.



"Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются", — говорится в сообщении. Следователи также дадут правовую оценку действиям работников учебного заведения.



Сообщается также, что нападавший пытался зарезаться, но это у него не получилось.

