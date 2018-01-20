С начала года в Украине корью заболело более 1,2 тыс. человек

Корью в Украине с начала года зафиксировано 1,285 тыс. случаев заболевания корью детей и взрослых, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в ходе выступления в Верховной Раде в пятницу. "За две недели 2018 года уже заболело 1285 взрослых и детей", - сказала она. В 2018 году наибольшее количество случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области – 275, Черновицкой – 274, Закарпатской – 194 Одесской – 157, в Киеве за этот период зарегистрировано 84 больных, уточнила она.



"Вчера стало известно об еще одной смерти от кори. Это ребенок, который не был вакцинирован. Это восьмой случай смерти с начала вспышки", – отметила она.



Кроме того, она отметила, что в 2017 году в Украине удалось изменить ситуацию с уровнем вакцинации, подняв его до 87,8%



В начале 2017 года в Украине было в наличии 796,3 тыс. вакцин, на протяжении года было завезено еще 1,055 млн доз вакцин. При этом в прошлом году среди 1,3 млн вакцинированных не было зарегистрировано ни одного летального исхода.



Ранее Минздрав сообщал, что в Украине за последние 15 лет вспышки кори были зафиксированы трижды: в 2001-м, 2006-м и 2012 гг. В частности, в 2012 году корью заболело около 13 тыс. чел. В 2017 году корью заболело 4782 случая кори.



Как сообщалось, в апреле ожидается поставка еще 1 млн доз, закупленной ЮНИСЕФ вакцины.

