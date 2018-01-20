Итальянская антимонопольная служба проверит Apple и Samsung

Антимонопольная служба Италии начала две отдельных проверки в отношении Apple и Samsung. Об этом сообщает The Verge.



Причиной расследования называется намеренное замедление старых моделей устройств, чтобы замотивировать пользователя приобрести новый гаджет. По информации ведомства, Apple и Samsung не предоставляют своим клиентам достаточно данных об обновлениях ПО, которые могут замедлить смартфон, что является нарушением законодательства Италии.

