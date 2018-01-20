США испугались биткоина

Министерство финансов США разглядело «растущую угрозу» в криптовалютах, например, в биткоинах. Ведомство начало проверять дилеров, чтобы убедиться, что они не задействованы в незаконной деятельности. Об этом заявила замглавы ведомства Сигал Мэнделкер, выступая в сенате Конгресса, сообщает Bloomberg.



Американский Минфин совместно с Налоговым управлением проверяет в общей сложности около 100 провайдеров криптотрейдинговых услуг (криптобиржи, обменники, проекты, которые проводят ICO), а также те компании, которые только пытаются зарегистрироваться. Кроме того он параллельно с министерством юстиции изучает рынок на предмет эпизодов отмывания доходов с помощью криптовалют.



Мэнделкер пообещала, что американские власти будут «агрессивно преследовать» тех дилеров, кто не отнесется к требованиям властей серьезно.

