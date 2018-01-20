ВОЗ обеспокоена распространением кори в Украине

В Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения обеспокоены тем, что в Украине есть условия для эндемического (характерного для конкретной территории) распространение вируса. Об этом в бюро сообщили украинской службе Голоса Америки.



В ВОЗ подчеркнули, что корь – чрезвычайно заразная болезнь и риск эпидемий этой болезни возникает каждые несколько лет. Украине нужно определить, какие именно факторы ограничивают вакцинацию в стране, и действовать ради их преодоления.



Распространение кори в ВОЗ связывают с тем, что большое количество людей не были включены в график прививок или пропустили прививку в детстве. Также во многих регионах нет доступа к качественным медицинским услугам, а граждане не осведомлены об опасности болезни и о преимуществах вакцинации.



Кроме того, считают в ВОЗ, украинские врачи не достаточно упорно настаивают на необходимости пройти вакцинацию. Также в организации считают, что в Украине есть проблемы с финансированием, организацией и наличием услуг по иммунизации.

