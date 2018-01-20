Минздрав Украины призывает вакцинироваться от дифтерии

Министерство здравоохранения Украины призывает к вакцинации детей от дифтерии и ревакцинации взрослых. "В связи с опасностью заболевания и низким уровнем вакцинации в Украине Минздрав рекомендует вакцинацию детей и ревакцинацию взрослых", - говорится в сообщении министерства, обнародованном на сайте ведомства.



Согласно его данным, по состоянию на 1 января 2018 года в стране в наличии имелось 2,7 млн доз вакцин АКДС, 700 тыс.доз вакцины АДС и 6,1 млн доз АДС-М. При этом за 11 месяцев 2017 года все три дозы вакцины АКДС получило 45,4% детей в возрасте до 18 месяцев, в свою очередь, 38,7% взрослых получило вакцину АДС-М.



Кроме того, в ведомстве отметили, что к настоящему времени в Украине в наличии имеется 900 доз противодифтерийной сыворотки, необходимой для лечения заболевания.



"Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%", – отмечено в сообщении.



Во время эпидемии дифтерии в Украине с 1991 года до 1998 года, вызванной низким уровнем вакцинации и ревакцинации, было зарегистрировано около 20 тыс. случаев заболевания, 696 из них имели летальный исход.



"Единственный способ защитится от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений – вакцинация детей и ревакцинация взрослых каждые 10 лет", - акцентировано в сообщении.

