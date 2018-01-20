Саакашвили не исключает, что во вторник его могут выслать из Украины

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили вновь заявляет, что 22 января Киевский апелляционный административный суд может лишить его последних легальных оснований пребывать на территории Украины.



"У них есть только одно дело и только одно желание – в понедельник есть главный суд для них, это апелляционный суд (Киевский апелляционный административный суд – ИФ), по которому прекращают мой статус в Украине и могут меня депортировать из страны. Они (украинская власть – ИФ) попытаются сделать так, чтобы во вторник меня уже не было в стране. Это их план", - сказал он журналистам в пятницу в Апелляционном суде Киева, который перенес рассмотрение жалобы прокуратуры на отказ в домашнем аресте М.Саакашвили на 26 января.



Политик считает, что обжалование решения Печерского суда Киева по мере пресечения для него власть хочет осуществить 26 января уже "без его присутствия в стране".



"Я бы очень хотел, чтобы вы в понедельник (22 января – ИФ) поболели за меня чуть-чуть и за себя в первую очередь. Потому что я бы не хотел, чтобы во вторник меня погрузили в самолет в неизвестном направлении из заснеженного Киева. Мне киевский снег гораздо роднее, чем все остальное. Даже если меня на Мальдивы отправят на год, на остров президентский, то мне лучше сидеть в тюрьме здесь", - подчеркнул М.Саакашвили.



Как сообщалось, 22 января в 10:00 Киевский апелляционный административный суд рассмотрит апелляцию Управления ГМС Украины в Киевской области на решение Окружного админсуда Киева от 3 января, который отказал М.Саакашвили в признании незаконным решения об отказе в признании его беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.



17 января М.Саакашвили заявил, что Госмиграционная служба сама подала апелляцию на принятое в ее пользу решение, чтобы ускорить завершение процесса, который позволит лишить лидера "Руха новых сил" оснований находиться в Украине.

