Давление беглого олигарха Фукса не остановит "Обозреватель": заявление

Российский олигарх Павел Фукс, сбежавший из РФ, активно распространяет заказные материалы против издания "Обозреватель", целью которых является попытка остановить расследование о проделках Фукса в России и в Украине.

Фукс известен участием в "Москва-Сити", купил долги беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и является фигурантом других значимых дел, о которых писал и будет писать "Обозреватель". В частности, именно Фуксу было посвящено резонансное расследование Al Jazeera.

Беглый из России олигарх стремится непременно прекратить расследование наших журналистов, поскольку оно разоблачает не только пирамиды Фукса на рынке недвижимости, но и обстоятельства, при которых Фукс приехал в Украину, и чем занимается в стране.

Хотим заявить, что эти мелочные манипуляции не повлияют ни на "Обозреватель", ни на его учредителя, а также главу редакционного совета Михаила Бродского, и расследования будут проводиться далее.

Итак, на протяжении ближайших двух месяцев мы расскажем о криминальных действиях Фукса, который, по сути, зарекомендовал себя вторым Александром Онищенко; его связях с украинскими депутатами; расскажем, кто вместе с ним пытается заработать на активах Януковича и других долгах, скупку которых финансирует Фукс; также раскроем, какие политические проекты финансируются Фуксом.

Мы подробно расскажем о всех его так называемых партнерах, в том числе высокопоставленных политиках. Отдельное внимание будет уделено предоставлению незаконного гражданства господину Фуксу.

"Обозреватель" обращается к СМИ с предупреждением о том, что издание намерено подавать в суд за распространение ложных заказных материалов.

В частности юристы Михаила Бродского имели успешный кейс в общении с 24 Каналом, на котором журналист Денис Бигус обнародовал расследование о компании "БРСМ-Нафта", связав ее с братом учредителя "Обозревателя" - Евгением Бродским.

Было доказано, что директор компании никак не связан с Евгением Бродским и является лишь его однофамильцем, к тому же совершенно иного года рождения.

"Обозреватель" обращается к журналистам, напоминая об ответственности за распространение ложной информации. Мы настоятельно просим СМИ не становиться каналом манипуляции и не быть на побегушках у международных олигархов.

P.S. Если Евгений Бродский является главой "БРСМ-Нафта", быть может, на видео ниже - родной отец Павла Фукса?





Как сообщал "Обозреватель", Фукс стоит за аферой по взысканию с предприятия "Киевский метрополитен" почти двух миллиардов гривен в пользу ООО "Укррослизинг".