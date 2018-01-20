"Оппоблок" предлагает отменить проголосованный ранее Радой закон по Донбассу

Представители парламентской фракции партии "Оппозиционный блок" зарегестрировали проект постановления об отмене принятого Верховной Радой ранее закона об обеспечении суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.



Проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 18 января 2018 года о принятии в целом проекта закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (№7163-П) внесли сопредседатели фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и Александр Вилкул, а также нардеп от этой фракции Михаил Папиев.



По состоянию на 13.00 пятницы текста проекта постановления, а также сопроводительных документов на сайте Верховной Рады пока нет.



Согласно регламенту украинского парламента, до рассмотрения парламентариями проекта постановления об отмене принятого ранее решения председатель Верховной Рады не может подписать проголосованную законодательную инициативу.

