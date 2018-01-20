Беларусь: успех "Минска" не зависит от города

Успех переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от места их проведения. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя слова президента США Дональда Трампа о переносе переговоров по Донбассу.



"Стоит напомнить: не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран нормандской четверки высказали просьбу к президенту Александру Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта", – цитирует Макея пресс-служба белорусского ведомства.



По его словам, Беларусь, в отличие от других, "за лаврами миротворца не гонится". Но Минск заинтересован в решении конфликта, а сам президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно предлагал различные варианты урегулирования кризиса, в том числе готовность обеспечить контроль белорусскими миротворцами украинско-российской границы и линии соприкосновения.



"Вряд ли что-нибудь зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе", – добавил он.

