Украине собственного газа хватит для нужд населения до конца года – Насалик

Украина в 2018 году сможет обеспечить все нужды населения газом собственной добычи. Об этом в пятницу, 19 января, во время часа вопросов к правительству заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает Сегодня. Для этого, по словам министра, госкомпания Укргаздобыча должна еще больше увеличить объемы добычи.



"Это (увеличение объемов добычи газа – ред.) даст возможность решить две проблемы: формируя цену газа для населения, мы не будем связаны с импортным паритетом; позиция вторая – для РСО (обеспечения газом нужд населения – ред.) нам не нужен импортный газ, а частные структуры пускай закупают там, где считают нужным, это и есть рынок газа", – заявил Насалик.



Напомним, в январе-ноябре 2017 года добыча природного газа в Украине увеличилась на 3,9%.



Как известно, газ украинской добычи Натфогаз использует для бытовых потребителей и религиозных организаций, в том числе через ТЭС – для отопления и электроснабжения этих категорий. В то же время, необходимые объемы импортируемого газа Нафтогаз направляет на обеспечение остальных потребностей бытовых потребителей в газе и тепле.

