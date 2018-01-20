Минздрав принимает меры для поставки в Украину дополнительной партии вакцин от кори

Министерство здравоохранения Украины предпринимает меры для поставки дополнительных вакцин от кори раньше апреля, сообщила пресс-служба ведомства.



"С учетом растущего спроса Минздрав и партнеры предпринимают меры для поставки дополнительной партии вакцин в более короткие сроки", – отмечено в сообщении.



В настоящее время, с учетом проблем с наличием вакцин в некоторых областях также осуществляется их перераспределение.



В ведомстве акцентировали внимание на том, что для предотвращения случаев заболевания корью с летальным исходом необходимо достичь уровня охвата вакцинацией в 98%. При этом, в 2017 году уровень вакцинации вырос до 87,8% по сравнению с 45% в 2016 году.



В то же время министерство выразило обеспокоенность ситуацией с иммунопрофилактикой других инфекционных заболеваний. Так, по состоянию на 1 декабря 2017 года первичным вакцинальным комплексом от полиомиелита охвачено 47,4% детей до одного года, от коклюша, дифтерии и столбняка – 47,5%, от гепатита "В" – 50,8%, вакциной БЦЖ охвачено 75,5%.



В ведомстве утверждают, что в областях имеются в наличии соответствующие препараты для иммунопрофилактики.



"Мы не должны ожидать вспышки других болезней для улучшения охвата вакцинацией", - отмечено в сообщении.



Ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в ходе выступления в Верховной Раде призвала народных депутатов способствовать внесению изменений в законодательные акты Украины для усиления ответственности за отказ от вакцинации.



Как сообщалось, по состоянию на 16 января в Украине было около 500 тыс. доз вакцин от кори. Поставка еще 1 млн доз вакцин, закупленных ЮНИСЕФ ожидается в апреле.

