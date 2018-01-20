На 70% выросло количество нарушений режима прекращения огня в зоне АТО за неделю

За неделю в зоне проведения АТО наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 70% увеличение количества нарушений режима прекращения огня. "За минувшую неделю ситуация с безопасностью ухудшилась. Наши наблюдатели зафиксировали почти 6,5 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня, что на 70% больше, чем неделей ранее.



Также увеличилось количество случаев применения тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями – 371 случай против 6 в предыдущую неделю", - сказал первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в пятницу в Киеве.



Он отметил, что за отчетный период наблюдатели также зафиксировали один случай ранения гражданского лица.



"Мужчина в Макеевке получил осколочные ранения. Он – водитель такси, ранения получил, когда возле него разорвалась мина", - сказал он.



Замглавы миссии также проинформировал, что за подотчетную неделю наблюдатели подтвердили 46 случаев размещения тяжелого вооружения с нарушением договоренностей.



"И нет никаких подвижек в процессе разведения сил и средств. Мы фиксируем увеличение траншей вдоль линии разграничения. Складывается впечатление, что стороны конфликта готовятся к продолжению насилия, а не к его прекращению", - подчеркнул А.Хуг.

