Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение на юго-востоке Украины

На протяжении 21-23 января в южных и восточных областях Украины ожидается существенное осложнение погодных условий, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Укргидрометцентре в пятницу днем.



Так, по данным синоптиков в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя, налипание мокрого снега, на дорогах – гололед и гололедица.



Также прогнозируется усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метель и снежные заносы, образование и увеличение высоты снежного покрытия до 20-30 см.

