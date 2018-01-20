В Закарпатской области нашли золото

В Закарпатской области Украины обнаружено месторождение золота, сообщила Государственная служба геологии и недр страны.



По оценке ведомства, запасы рудного золота на месторождении составляют 2,4 тонны. «Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геолого-разведочных работ на месторождениях Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений», — отмечается в сообщении.

