Один человек погиб, минимум двое полицейских ранены в результате перестрелки в центре Одессы

Перестрелка произошла на ул.Старопортофранковской в центре Одессы, сообщают очевидцы в социальных сетях и добавляют о наличии жертв и пострадавших в результате ЧП.



По данным очевидцев, в результате перестрелки минимум один человек был убит (его накрытое тело было видно во время прямой трансляции одного из очевидцев). Кроме того, по разным данным были ранены от 2 до 4 человек, в т.ч. минимум двое полицейских.



При этом официальной информации по происшествию пока нет.

