Компания "Дайльманн" оказалась замешана в коррупционный скандал

Белорусский «Славкалий» в конце 2017 года объявил о завершении подготовки строительной площадки для заморозки скважин на будущем Нежинском ГОКе, генподрядчиком по строительству шахт которого выступает ООО «Дайльманн Ханиэль Шахтострой». Субподряд на строительство замораживающей станции от «Дайльманна» получила белорусская компания «НИВА-Холдинг». По информации участников рынка, контракт с «НИВА-Холдингом» был заключен без проведения какого-либо конкурса.

Предсказуемость того, что «НИВА-Холдинг» обошла всех конкурентов, объясняется вовсе не выдающимися достоинствами этой компании, а еесвязью с коммерческим директором ООО «Дайльманн Ханиэль Шахтострой» Сергеем Михайловым, за которым тянется длинный коррупционный шлейф.

Не так давно в Интернете были опубликованы два обращения Владимира Шарина, работавшего ведущим инженером-проектировщиком в ООО «Дайльманн Ханиэль Шахтострой», в которых он обвиняет своего бывшего работодателя в незаконном увольнении, аферах при проведении тендеров и хищениях, а также приводит подробный список компаний и людей, ответственных, по его мнению, за все нарушения и преступления. Особую роль в коррупционных делах «ДХШ» играет именно коммерческий директор Сергей Михайлов. По всей видимости, обращения вызвали сильное беспокойство у руководства «ДХШ», так как вскоре они были удалены. Нам удалось выяснить некоторые подробности упомянутых Шариным эпизодов, которые объясняют, что вызвало у представителей немецкой компании столь нервозную реакцию.

ООО «Дайльманн Ханиэль Шахтострой» – дочерняя компания международного концерна DEILMANN-HANIEL International mining andtunneling GmbH из немецкого Дортмунда. Он имеет репутацию международного лидера в области строительства шахтных стволов. Впрочем, на территории бывшего СССР бизнес концерна постоянно сопровождают скандалы.

В частности, крупнейший в мире производитель калия ПАО «Уралкалий» (Пермский край) оказался недоволен работой DEILMANN на строительстве Усть-Яйвинского рудника и в настоящее время судится с ним. Владимир Шарин утверждает, что этот подряд был выигран «путем махинаций». Действительно, по некоторым данным, в качестве субподрядчиков на проект привлекались «близкие» руководству «ДХШ» компании, и в результате сумма подряда на строительство рудника для «Уралкалия» была завышена в три раза, а качество работ оставляло желать лучшего.

Судя по всему, в Беларуси работы ведутся по аналогичной схеме. Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, коммерческий директор «ДХШ» Сергей Михайлов поручил техническому руководителю по проектированию Максиму Васько обеспечить победу «нужной» компании в тендере на строительство замораживающей станции для ИООО «Славкалий». Васько был выбран не просто так – он имеет опыт работы в «Белгорхимпроме», а его отец занимал высокую позицию на «Беларуськалии».

Васько лично контролировал список приглашаемых на тендер компаний. Всего их было 6 – ОАО «ТРЕСТ ШАХТОСПЕЦСТРОЙ», УСП «ТРЕСТ «РЕММОНТАЖСТРОЙ», УПП «НИВА-Холдинг», ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской Революции, ООО «ПАССАТ», Строительное унитарное предприятие «СУ №22 ОАО «Минскпромстрой». Из всех них необходимым опытом и технической базой для выполнения подряда обладал только ОАО «ТРЕСТ ШАХТОСПЕЦСТРОЙ».

Но победитель был определен заранее – им, как и ожидалось, стал УПП «НИВА-Холдинг». Там, по имеющейся информации, в руководстве работают близкие знакомые Васько-старшего. На данный момент известно, что контракт подписан с одной из компаний холдинга – «Нива Сервис». Она занимается главным образом сервисным обслуживанием производимой предприятиями холдинга техники и не имеет большого опыта строительства.

Нам удалось пообщаться с участниками «тендера». Как рассказали представители вышеупомянутых компаний, никакого конкурса или конкурентного отбора подрядчика как такового проведено не было.

Механизм обеспечения контракта на строительство замораживающей станции для «своей» компании оказался простым, но действенным: другим претендентам озвучивалась масса трудностей, с которыми они непременно столкнутся в работе, и рекомендовалось учесть все риски при твердой цене. Участники закладывают в цену риски, а «нужная» компания после этого делает предложение с дисконтом и становится победителем. Для подстраховки всегда можно найти требования, которым якобы не отвечает неугодная компания.

Именно на этой почве и произошел конфликт с Шариным, который настаивал, что ОАО «ТРЕСТ ШАХТОСПЕЦСТРОЙ» – самый достойный кандидат и раскусил незамысловатый план Васько и Михайлова. За что и был в итоге уволен.

Нетрудно предугадать, что произойдет дальше – некомпетентный субподрядчик, единственным достоинством которого на самом деле являются тесные связи с представителями руководства «ДХШ», сделает работу из рук вон плохо по завышенной в несколько раз цене. Маловероятно, что правоохранительные органы Беларуси будут лояльны к подобным схемам.