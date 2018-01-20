"Нафтогаз": заблокировать "Северный поток-2" не удастся

"Нафтогаз Украины" признал, что помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2" едва ли возможно. Соответствующая запись опубликована в фейсбук-аккаунте компании. "Нафтогаз" называет российский проект "общей проблемой Украины и Европы" и указывает на "опасность монополизации "Газпромом" газовых рынков".

"К сожалению, в завершении проекта материально заинтересованы компании из Германии, развитого и влиятельного члена ЕС, а также компании из Франции, Нидерландов, Австрии", — говорится в сообщении.



В компании считают, что ЕС или США вряд ли помогут Киеву помешать реализации проекта.



"Поэтому полагаться на сознательные круги в ЕС и США мы не можем — никаких гарантий, что им удастся заблокировать строительство зловещего для Украины газопровода", — отмечает "Нафтогаз".



Ранее стало известно о том, что основным поставщиком голубого топлива на Украину была французская компания Engie. Одновременно эта фирма является акционером "Северного потока — 2". Таким образом, деньги, потраченные Киевом на борьбу за "энергонезависимость", шли на строительство нежеланной на Украине магистрали.



Проект стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от российского побережья через Балтийское море до Германии через территории Финляндии, Швеции и Дании. Магистраль общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год планируется проложить рядом с "Северным потоком". Против строительства российского газопровода выступает ряд стран, в числе которых Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, у Вашингтона же масштабные планы по экспорту сжиженного природного газа в Европу.

