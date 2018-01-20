Гонтарева объяснила, почему Порошенко не стал ее сразу увольнять

Президент Украины Петр Порошенко не подавал представление об увольнении с поста главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за отсутствия голосов в парламенте для назначения нового председателя Нацбанка.



Такое мнение высказала сама Гонтарева, ее цитируют Украинские новости.



"Вы же понимаете, что проблема не в том, чтобы уволить Гонтареву. Голосов за мое увольнение будет очень много. Проблема, как всегда, собрать коалицию и назначить нового главу. Вот пришел этот день, когда голоса уже есть. Я очень надеялась, что это произойдет сегодня, сидела, ждала со своим докладом о проделанной работе", – заявила она.



Гонтарева также сообщила, что после проведенного в Индии отпуска она с сентября находилась в Киеве. По ее словам, управление активами ее больше не интересует. Теперь ее интерес сосредоточен на стартапах.



Кроме того, Гонтарева намерена написать книгу-инструкцию. И даже рассказала, какую тему планирует в ней осветить.



"У меня уже есть план research – детальный handbook, как делать большую банковскую реформу и трансформацию Центрального банка", – призналась она.



Оценивая предложение Порошенко подать в качестве кандидата на пост главы НБУ Якова Смолия, она отметила, что с момента ее ухода в отпуск политика Нацбанка осталась неизменной. И это, по ее мнению, наилучшим образом характеризует качества ее потенциального преемника.



Более того, больше года назад в Давосе она передала Порошенко список кандидатов. В нем были только две фамилии: Смолий и Лавренчук.

