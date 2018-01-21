"Газпром" получил разрешение на строительство второй нитки "Турецкого потока"

"Газпром" получил разрешение на строительство второй нитки "Турецкого потока"

"Газпром" по дипломатическим каналам получил разрешение органов власти Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Реализация проекта "Турецкий поток" идет полным ходом. В соответствии с планом он реализуется одновременно на трех участках: на берегу в России и Турции, а также в Черном море. На морском участке уложено более 760 км суммарно по двум ниткам. Строительство участка берегового примыкания в России близится к завершению. В Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала. Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода "Турецкий поток" получены. Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года", - сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Инвестиции "Газпрома" в проект газопровода "Турецкий поток" на 2018 год запланированы в размере 182,412 млрд рублей против 92,8 млрд рублей на 2017 год.

Стоимость строительства "Турецкого потока" оценивается в $6 млрд. Ранее "Газпром" планировал инвестировать в проект €11,4 млрд, но тогда речь шла о четырех нитках газопровода.

"Газпром" 7 мая 2017 года начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" у российского побережья Черного моря. Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 930 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

В соответствии с графиком первые поставки газа планируются на конец 2019 года. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V. (100% дочернее общество ПАО "Газпром").