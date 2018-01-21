"Газпром" получил разрешение на строительство второй нитки "Турецкого потока"

"Газпром" по дипломатическим каналам получил разрешение органов власти Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции, говорится в сообщении российского газового холдинга.



"Реализация проекта "Турецкий поток" идет полным ходом. В соответствии с планом он реализуется одновременно на трех участках: на берегу в России и Турции, а также в Черном море. На морском участке уложено более 760 км суммарно по двум ниткам. Строительство участка берегового примыкания в России близится к завершению. В Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала. Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода "Турецкий поток" получены. Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года", - сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.



Инвестиции "Газпрома" в проект газопровода "Турецкий поток" на 2018 год запланированы в размере 182,412 млрд рублей против 92,8 млрд рублей на 2017 год.



Стоимость строительства "Турецкого потока" оценивается в $6 млрд. Ранее "Газпром" планировал инвестировать в проект €11,4 млрд, но тогда речь шла о четырех нитках газопровода.



"Газпром" 7 мая 2017 года начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" у российского побережья Черного моря. Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 930 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.



Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.



В соответствии с графиком первые поставки газа планируются на конец 2019 года. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V. (100% дочернее общество ПАО "Газпром").

