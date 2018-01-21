Порошенко обсудил с главой УПЦ МП вопрос пленных

Украина ждет освобождения из плена еще нескольких военнослужащих. Об этом шла речь во время встречи главы государства Петра Порошенко с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием и представителем президента в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первым заместителем председателя Верховной Рады Ириной Геращенко, пишет пресс-служба президента Украины в субботу, 20 января.



Отмечается, что Порошенко поблагодарил украинские церкви за поддержку процесса освобождения украинских заложников и поддержку их семей.



"Я буду очень приветствовать помощь церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории России", – отметил президент Украины.



Он добавил, что "Украина готова к решительным шагам по возвращению наших ребят домой".



Глава государства также обратился к церкви за поддержкой для тех, кто находится на неподконтрольных территориях, и в предоставлении им гуманитарной помощи.



Предстоятель Украинской Православной церкви Митрополит Онуфрий пообещал делать все от него зависящее для дальнейшего освобождения украинцев:



"Человек хочет быть свободным, он создан Богом свободным, и он хочет этой свободы", – сказал он.



В свою очередь Ирина Геращенко поблагодарила президента за то, что он делает все для освобождения наших заложников.



Напомним, 27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, Киев отдал 233 запрашиваемых ЛДНР лиц.

