Гонтарева призвала продлить сотрудничество с МВФ по новой программе

Подавшая в отставку глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает необходимым заключить еще одну программу сотрудничества Украины с МВФ для финансовой стабильности, однако прежде Киев должен выполнить условия действующей программы. "Давайте не начинать новую, у нас эта программа не закрыта.

Давайте лучше активизируем усилия и войдем в программу, и как минимум до 2019 года будем жить в этой программе. Понятно, что сегодня накопившееся количество невыполненных условий по программе растет как снежный ком, и этот рост надо остановить, расчистить этот снег и быть в программе. Я считаю, что для финансовой стабильности было бы очень хорошо еще одну программу иметь. Но давайте пока эту выполним. Если вы берете обязательства и их не выполняете, то кто с вами будет подписывать следующую программу. Это нонсенс", — сказала Гонтарева в интервью информагентству "Украинские новости".



Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина пока не обсуждала с МВФ вопрос новой программы сотрудничества, поскольку Киеву необходимо выполнить условия нынешней программы, которая заканчивается в первом квартале 2019 года.



Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он так и не был выделен, поскольку Киева затягивает реализацию реформ в рамках программы с фондом.



Глава Национального банка Украины Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время до сих пор находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Смолий. Согласно процедуре, Верховная рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства.

