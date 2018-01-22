Умер лучший повар Франции Поль Бокюз

Во Франции в возрасте 91 года скончался король французской кухни, "папа гастрономии", обладатель трех звезд Мишлен, лионский шеф-повар Поль Бокюз.



Об этом сообщил экс-мэр Лиона и нынешний министр внутренних дел Франции Жерар Коллон на своей странице в Twitter.



"Скончался Поль Бокюз. Гастрономия погрузилась в траур. Господин Поль был самой Францией, простотой и щедростью, превосходством и искусством жизни. Нас покинул папа гастрономии. Пусть шеф-повара, как в Лионе, так и во всем мире, и дальше приумножают плоды его страсти", - написал Коллон.



Поль Бокюз родился в коммуне Коллонж-о-Мон-д'Ор под Лионом в 1926 году и обучался кулинарному делу с детства.



Во время Второй мировой войны ушел на фронт добровольцем. После войны вернулся в Лион и устроился в ресторан La Mère Brazier. После был учеником известного шеф-повара Фернана Пуана. В 1961 году вернулся на работу в ресторан отца, который в течение четырех последующих лет получил три звезды Мишлен.



В 1970-х годах стал одним из основоположников так называемой "новой кухни", которая уделяет особое внимание качеству продуктов и калорийности блюд. При этом сам Бокюз предпочитал более традиционную кухню. "Я люблю масло, сливки и вино, а не маленькие горошинки, разрезанные на четыре части", - говорил он.



В 1987 году учредил кулинарный конкурс "Золотой Бокюз", который считается самым престижным международным конкурсом высокой кухни.

