В начале недели на Украине похолодает

В ближайшие сутки, 22 января, погоду Украины будет определять новый циклон, перемещающийся с Балкан. Как отмечается в сообщении, ночью в западной и южной части, а днем в понедельник по всей Украине, кроме севера Левобережья, ожидаются осадки: в западных областях умеренный снег, в Карпатах сильный, в центральных и северных областях небольшой. В южной, восточной части и в Днепропетровской области ожидается снег и мокрый снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на юге, днем также на востоке и в Днепропетровской области порыви 15-20 м/с.



Температура в западных и южных областях ночью и днем 1-7° мороза, в Закарпатье днем 1-4° тепла; на остальной территории ночью 5-10° мороза, на Левобережье местами 15°, днем 2-7° мороза.



На дорогах всей Украины - гололедица.



В Киеве местами небольшой снег; температура ночью 6-8° мороза, днем 4-6° мороза. На дорогах гололедица.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве в день 22 января за весь период метеорологических наблюдений с 1881 года самая высокая температура была зафиксирована на отметке 8,1 градусов тепла в 2007 году, а самая низкая ночью на отметке 26,5 градусов мороза в 1907 году.



Во вторник, 23 января, в восточных, южных и Днепропетровской областях Украины сохранятся сложные погодные условия: сильный снег, метели. В Приазовье - сильный мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега. В Кировоградской и Полтавской областях местами умеренный снег. На остальной территории преимущественно без осадков.



На дорогах скользко.



Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южных, восточных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура воздуха ночью 10-15°, в северных, центральных областях и Карпатах местами 18-20° мороза, днем 3-8° на севере Левобережья 10-12° мороза; в Приазовье и Закарпатье ночью 5-10° мороза, днем около 0°.



В Киеве во вторник - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с Температура ночью 12-14°, днем 6-8° мороза.

