Лавров назвал переворот на Украине позором Европы

Лавров назвал переворот на Украине позором Европы

Глава МИД Сергей Лавров назвал историю переворота на Украине европейским позором.

"Эта украинская история, история переворота, история предательства Запада по отношению к международному праву, когда соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза, было просто растоптано. После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счету, европейский позор", — заявил он в интервью газете "Коммерсант".

Министр подчеркнул, что, "констатируя эту историческую данность, мы не замыкаемся в себе, а хотим выполнить Минские соглашения".

Двадцать первого февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович и лидеры парламентской оппозиции подписали Соглашение об урегулировании политического кризиса в республике. Свидетелями заключения договора выступили министры иностранных дел Германии и Польши — Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский.

Тем не менее Германия, Польша и другие страны ЕС впоследствии не стали осуждать нарушение соглашения во время государственного переворота на Украине в марте 2014 года.