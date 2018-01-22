ДНР потребует от ОБСЕ провести расследование обстрела автобуса

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) направят в адрес Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ ноту с требованием провести тщательное расследование обстрела автобуса возле Еленовки, в результате которого погиб мирный житель. Об этом в воскресенье заявил полномочный представитель ДНР на переговорах контактной группы в Минске Денис Пушилин.



"Обстрел рейсового автобуса, пассажирами которого были обычные мирные граждане, гибель и ранение ни в чем не повинных людей иначе как преступной и возмутительной провокацией назвать нельзя, - приводит его слова Донецкое агентство новостей. - Мы готовим ноту в адрес специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и координаторов переговорного процесса с полной информацией о произошедшем, а также требованием проведения тщательного расследования этой трагедии и наказания виновных".



Ранее 21 января в оперативном командовании ДНР сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия обстреляли автобус на КПП "Еленовка", в результате один пассажир погиб, еще один получил ранения. В штабе силовой операции в Донбассе опровергли причастность украинских военных к обстрелу.

