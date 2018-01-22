Власти РФ проработали меры предосторожности на случай новых санкций США

Власти России проработали необходимые меры предосторожности на случай введения со стороны США нового санкционного списка в отношении российских чиновников и бизнесменов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскер- заде" на телеканале "Россия 1".



"Конечно, кабинет министров и президент, который постоянно находится в диалоге с министрами, уже давно проработали все необходимые меры предосторожности, чтобы захеджироваться от возможных рисков", - подчеркнул Песков.



Доклад администрации США о новых санкциях в отношении РФ будет подготовлен к 29 января, сообщил ранее ТАСС посол США в России Джон Хантсман.

