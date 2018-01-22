Власти РФ проработали меры предосторожности на случай новых санкций США

Власти РФ проработали меры предосторожности на случай новых санкций США

Власти России проработали необходимые меры предосторожности на случай введения со стороны США нового санкционного списка в отношении российских чиновников и бизнесменов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскер- заде" на телеканале "Россия 1".

"Конечно, кабинет министров и президент, который постоянно находится в диалоге с министрами, уже давно проработали все необходимые меры предосторожности, чтобы захеджироваться от возможных рисков", - подчеркнул Песков.

Доклад администрации США о новых санкциях в отношении РФ будет подготовлен к 29 января, сообщил ранее ТАСС посол США в России Джон Хантсман.