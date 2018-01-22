Песков: альтернативы "Минску-2" по Украине нет

Минские договоренности от 12 февраля 2015 года ("Минск-2") являются безальтернативным документом для урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Отвечая на вопрос о том, что необходимо сделать для разрешения ситуации в Донбассе, представитель Кремля подчеркнул, что в этом плане помогут "только минские договоренности",...

...так как это единственный согласованный сторонами документ. Песков обратил внимание, что ни одна из сторон конфликта и ни одна из стран-гарантов (РФ, ФРГ, Франция) ни разу не говорили об утрате "Минском-2" жизнеспособности, "потому что это означало бы, наверное, в нынешней ситуации полный крах".



"Потому что никто не знает, удастся ли согласовать какой-то новый документ. И конечно здесь, в данном случае, абсолютно не обсуждается вопрос о безальтернативности выполнения минских договоренностей", - заключил пресс- секретарь президента РФ.



Представители контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в белорусской столице согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ предусматривает прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого Киев настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.

