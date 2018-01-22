Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря, сообщил в интервью ТАСС посол Аргентины в Москве Рикардо Лагорио.



"Он (саммит) пройдет 30 ноября - 1 декабря", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.



Лагорио отметил, что мероприятий во время председательства Аргентины в G20 в текущем году будет много. "В течение года пройдут встречи министров экономики, торговли, финансов, энергетики, встречи по вопросам окружающей среды, технологий, образования, представителей бизнеса и экспертов, - сообщил он. - Встреча президентов в ноябре - декабре - это завершающий этап длительного процесса на протяжении всего года".



"Повестка очень насыщенная, можно сказать, что это - одно большое мероприятие, которое будет продолжаться 365 дней, по 24 часа в сутки", - добавил посол.



"Россия сама была председателем в G20. Это было отличное президентство, и мы стараемся учиться у вас", - заявил Лагорио.

