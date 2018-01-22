Песков: новая отдельная встреча Путина и Трампа пока не готовится

Новая отдельная встреча президентов России и США пока не готовится, следующий контакт двух лидеров ожидается во второй половине 2018 года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".



"Пока нет, какой-то - какой-то отдельной встречи пока не планируется", - сказал Песков, отметив, что президент России "так или иначе будет иметь возможность переговорить с президентом США на полях предстоящих международных многосторонних мероприятий, которые, впрочем, наверное, в ближайшее время пока не предстоят". "То есть, это - такая, скорее, среднесрочная перспектива <…> Это вторая половина года", - заключил Песков.



Очередные выборы российского президента запланированы на 18 марта 2018 года, инаугурация избранного главы государства состоится 7 мая. Нынешний президент Владимир Путин выставил свою кандидатуру и, по опросам общественного мнения, имеет максимальные шансы на победу.



Как отметил пресс-секретарь президента РФ, готовность провести полноценную встречу российского и американского лидеров на саммите АТЭС во Вьетнаме в ноябре прошлого года имелась. "Была готовность, было желание, была настоятельная потребность. Потому что то положение дел в наших двусторонних отношениях, которое мы сейчас все видим, оно настоятельно требует контактов на высшем уровне. Это и в интересах наших двух стран, это и в интересах мировой стабильности и безопасности, и атмосферы в целом", - сказал Песков.



Представитель Кремля напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, согласно которым Россия готова идти в отношениях с Америкой настолько далеко, насколько готова сама Америка. "И здесь, конечно, не встречая взаимности, как-то продвигаться очень тяжело", - подчеркнул Песков.



Отвечая на вопрос о том, были ли непубличные телефонные контакты у президентов РФ и США, Песков сообщил, что "как правило, с Дональдом Трампом все немногочисленные телефонные контакты, которые имели место за минувший год, были отражены в соответствующих релизах". При этом, комментируя прошлогодние телефонные разговоры Путина с президентом Украины Петром Порошенко, о которых не сообщалось в прессе, Песков подтвердил, что в некоторых случаях официальных сообщений о подобных переговорах не делается.



"У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем, это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается: он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ", - заключил пресс-секретарь.



Очередные выборы российского президента запланированы на 18 марта 2018 года, инаугурация избранного главы государства состоится 7 мая. Нынешний президент Владимир Путин выставил свою кандидатуру и, по опросам общественного мнения, имеет максимальные шансы на победу.



Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп еще на этапе предвыборной кампании декларировал стремление поладить с Россией. Первая его официальная двусторонняя встреча с Путиным состоялась в июле прошлого года на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге. Однако контакты двух лидеров на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во вьетнамском Дананге в ноябре 2017 года так и не стали полноформатной встречей. Следующий саммит АТЭС состоится в ноябре 2018 года в Папуа - Новой Гвинее, на две недели раньше саммита "двадцатки", главы России и США примут в нем участие и смогут обменяться мнениями.



Таким образом, за первый год президентства Трампа, завершающийся 20 января, отдельного американо-российского саммита не проводилось. Со времени всеобщих выборов 2016 года в США не прекращается антироссийская истерия под предлогом мнимого вмешательства России в эти выборы.



Отношения между Россией и США имеют богатый потенциал к развитию, однако этому мешает внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде".



Сегодняшний уровень российско-американских отношений представитель Кремля охарактеризовал одним словом: "Коллапс". При этом Песков заявил, что у отношений между лидерами двух стран "перспективы есть". "Насколько я могу сказать, и контакт достаточно доброжелательный у них", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.



Песков согласился с предположением, что у президентов двух стран могли бы сложиться хорошие отношения, если бы не внутренние факторы в США. "Более того, мы в этом уверены, потому что… очевидно, что внутренняя обстановка [в США], скажем так, весьма неблагоприятна в отношении нашей страны", - заметил представитель Кремля.



"Вместе с тем надо признать, что все-таки в наиболее острых ситуациях контакты осуществляются: в сирийских делах, по линии военных контакты в наиболее чувствительных вопросах имели и имеют место, все мы знаем о контактах по линии спецслужб", - продолжил Песков. По его словам, это говорит о наличии богатого потенциала для развития двусторонних связей. "Просто нужно именно вывести весь комплекс двусторонних отношений из пике, в которое он вошел и пока никак не выходит", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

