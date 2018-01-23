Компания Zapata показала летающий сегвей

Французская компания Zapata показала прототип летающего сегвея, созданного на базе представленного пару лет назад ховерборда Flyboard, пишет New Atlas.



Разработка, получившая название Zapata Ezfly, представляет собой небольшую платформу, оснащенную реактивными двигателями, но, в отличие от Flyboard, этот летательный аппарат оборудован двумя рукоятками, за которые может держаться пилот. Именно эти рукоятки делают Zapata Ezfly похожим на гироскутер Segway.



Небольшое видео, запечатлевшее испытания Zapata Ezfly, которые прошли где-то в Техасе в октябре прошлого года, было опубликовано на YouTube. При этом можно отметить, что некоторые пилоты, принимавшие участие в испытаниях, были в военной форме. Вероятно, этот факт объясняется интересом армии США к подобным персональным летательным аппаратам.





