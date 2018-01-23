Ходьба полезна для мозга пожилых людей

Пожилым людям за день нужно проходить 4000 шагов. Ученые выяснили, что ходьба положительно влияет на нервные клетки и снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний. Добровольцы старше 60 лет, участвовавшие в исследовании, проходили 4000 шагов в день. Специалисты оценивали состояние мозга участников, пишет The Deccan Chronical.



Исследователи обнаружили: у людей, которые в течение жизни много ходили, некоторые структуры мозга оказались толще. Память и мыслительные способности у них были лучше. Кроме того, эти добровольцы лучше обрабатывали информацию и строили планы. По словам специалистов, начинать вести активный образ жизни стоит как можно раньше.



Физические упражнения полезны для костей, сердца и мозга пожилых людей. Проходить 4000 шагов следует без перерыва и ежедневно, но начать можно минимум с 5 раз в неделю. Людям, страдающим от артрита, эксперты рекомендуют выбрать другие формы физической активности, к примеру, плавание.

